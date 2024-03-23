Защитник-бомбардир Барселоны едва не сломал перекладину дебютным голом за сборную – видео пушки с 30 метров
Игрок молодежной команды Барселоны Микаил Файе готовится совершить прорыв на взрослом уровне.
Талант "блаугранас" получил дебютный вызов в национальную сборную Сенегала и начал в основе товарищеский матч против Габона.
Сборную Украины запугивают претендентом на Пушкаша – видео шедеврального гола от сенсации Серии А
"Львы Теранги" разгромили соперника 3:0, а 19-летний Файе отметился дебютным голом. На 44-й минуте центрбек сенегальцев едва не сломал перекладину мощным ударом с 30 метров. Защитник любит забивать и в составе Барсы Б, настреляв уже 3 гола за сезон.
Напомним, прошлым летом каталонцы приобрели Файе у хорватской Кустосии за 5 млн евро и сразу прописали клаусулу в 400 млн. Хави уже включал юниора в заявку взрослой команды, однако на поле еще не выпускал.
Петраков и Холанд продолжили слабые серии, феерия Нидерландов, Испания оконфузилась против Колумбии: товарищеские матчи