Талант "блаугранас" получил дебютный вызов в национальную сборную Сенегала и начал в основе товарищеский матч против Габона.

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"Львы Теранги" разгромили соперника 3:0, а 19-летний Файе отметился дебютным голом. На 44-й минуте центрбек сенегальцев едва не сломал перекладину мощным ударом с 30 метров. Защитник любит забивать и в составе Барсы Б, настреляв уже 3 гола за сезон.

Напомним, прошлым летом каталонцы приобрели Файе у хорватской Кустосии за 5 млн евро и сразу прописали клаусулу в 400 млн. Хави уже включал юниора в заявку взрослой команды, однако на поле еще не выпускал.

MIKAYIL FAYE GOLAZOO ON HIS INTERNATIONAL DEBUT!!



LA MASIA TO THE FVCKING WORLD WORLDDDpic.twitter.com/je1UXQTnTw — ELI LEE (@EliLeezayy) March 22, 2024

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