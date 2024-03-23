Захисник-бомбардир Барселони ледь не зламав поперечку дебютним голом за збірну – відео гармати з 30 метрів
Гравець молодіжної команди Барселони Мікаїл Файє готується здійснити прорив на дорослому рівні.
Талант "блаугранас" отримав дебютний виклик до національної збірної Сенегалу і розпочав у основі товариський матч проти Габона.
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"Леви Теранги" розгромили суперника 3:0, а 19-річний Файє відзначився дебютним голом. На 44-й хвилині центрбек сенегальців ледь не зламав поперечку могутнім ударом з 30 метрів. Захисник полюбляє забивати і в складі Барси Б, настрілявши вже 3 голи за сезон.
Нагадаємо, минулого літа каталонці придбали Файє у хорватської Кустосії за 5 млн євро та відразу прописали клаусулу в 400 млн. Хаві вже включав юніора до заявки дорослої команди, проте на поле ще не випускав.
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