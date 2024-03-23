Талант "блаугранас" отримав дебютний виклик до національної збірної Сенегалу і розпочав у основі товариський матч проти Габона.

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"Леви Теранги" розгромили суперника 3:0, а 19-річний Файє відзначився дебютним голом. На 44-й хвилині центрбек сенегальців ледь не зламав поперечку могутнім ударом з 30 метрів. Захисник полюбляє забивати і в складі Барси Б, настрілявши вже 3 голи за сезон.

Нагадаємо, минулого літа каталонці придбали Файє у хорватської Кустосії за 5 млн євро та відразу прописали клаусулу в 400 млн. Хаві вже включав юніора до заявки дорослої команди, проте на поле ще не випускав.

MIKAYIL FAYE GOLAZOO ON HIS INTERNATIONAL DEBUT!!



LA MASIA TO THE FVCKING WORLD WORLDDDpic.twitter.com/je1UXQTnTw — ELI LEE (@EliLeezayy) March 22, 2024

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