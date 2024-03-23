Олимпийская сборная Украины уже сейчас может оценить, с кем будет иметь дело на Играх в Париже.

Жеребьевка отправила команду Ротаня в одну группу с Аргентиной, которая будет среди фаворитов турнира.

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"Альбиселесте" подтверждают этот статус, ярко обыграв Мексику U-23 со счетом 4:2 в спарринге. Украшением поединка стал гол Матиаса Суле. Нападающий аргентинцев мастерским касанием переправил в девятку прострел партнера.

20-летний Суле принадлежит Ювентусу, но проводит мощный сезон в аренде за Фрозиноне – 10 голов+2 ассиста в 30 матчах. В составе аргентинцев хватает статусных игроков, например, "взрослый" чемпион мира Тьяго Альмада. "Альбиселесте" станут последним соперником Украины на групповом этапе Олимпиады.

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