Араухо получил сильный удар в лицо во время игры с Атлетико (1:0), который состоялся в воскресенье в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Как информирует инсайдер Ферран Мартинес, у него была выявлена небольшая трещина в челюсти.

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Несмотря на повреждение, Араухо доиграл до финального свистка в матче с Атлетико, не ощущая дискомфорта – он почувствовал боль позже. Согласно источнику, защитник отказался от операции, так как хочет быть с командой. Он намерен сыграть в матче с Жироной в защитной маске, как в своё время это делал капитан "блаугранас" Карлес Пуйоль.

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