Перед матчем с Барселоной лидер Жироны Гарсия заявил о том, что мечтает играть за "блаугранас". "Я хотел бы выступать за Барсу", – заявил он в интервью телеканалу Fútbol en Movistar Plus+.

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Болельщики Жироны были шокированы подобным откровением ключевого игрока своей команды и обвинили его в неуважении к клубу, который платит ему зарплату и партнёрам по команде. "Отправляйся в Барсу, мы будем надеяться, что ты закончишь там так же, как и твой друг Ориоль Ромеу", – обратился к Алейшу один из поклонников Жироны в Твиттере.

Матч Барселона – Жирона будет сыгран в воскресенье, 10 декабря. После 15 туров команда Довбика и Цыганкова опережает Барселону в турнирной таблице на четыре очка, занимая вторую строчку.

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