"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о важном матче действующих участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2023/24.

Барселона и Атлетико подходили ко встрече на Монжуике с равным количеством очков. Команды держались в топ-4, однако ничья их никак не устраивала – Жирона и Реал оторвались на семь баллов. Ещё одна осечка могла надолго выбросить из борьбы за золото.

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Первый тайм оказался откровенно провальным для мадридцев. Подопечные Диего Симеоне нанесли всего три удара по воротам, наиграв на 0,19 ожидаемых голов. Единственный момент, созданный на этом отрезке, так и не завершился выстрелом – Льоренте получил проникающий пас на правый край штрафной и пяткой сбросил мяч Молине, а тот пробросил его мимо Пеньи. Защитники подстраховали кипера.

Это случилось ещё на 5-й минуте. К тому времени Атлетико уже мог "гореть". Рафинья на 55-й секунде принял пас на правом углу вратарской, обыгрался с Педри, качнул Эрмосо в штрафной и очутился прямо перед Облаком. Бразилец, однако, вместо удара решил простреливать на дальнюю – а там никого не было.

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На 6-й же минуте Рафинья мог стать автором ассиста, выполнив подачу на линию вратарской. Левандовски замыкал ударом головой, но в створ не попал! На 12-й же подавал Кунде, а Роберт завершал ударом с 11-ти метров – поляк пробил с правой, но мяч снова прошел мимо ворот! Фаны Барселоны потом еще долго вспоминали эти моменты, ведь в следующие 15 минут игра тотально выровнялась.

Ничто не предвещало новых острых моментов, однако на 28-й минуте "блаугранас" организовали целый гол. Рафинья оказался в центре и получил разрезную передачу от Кунде, протащил мяч на чужую треть и покатил на левый угол штрафной – Фелиш же выцарапал сферу у Молины и влетел на край штрафной. Жоау оказался прямо перед Облаком, эффектно перебросив словенца. 0:1!

Арендованный у Атлетико нападающий весело праздновал взятие ворот "матрасников", а в конце первого тайма он мог и дубль оформить. Гюндоган на левом фланге обыгрался с Канселу, получил проникающий пас и влетел на край штрафной, после чего покатил Фелишу на линию вратарской. Жоау пробивал с метра, однако Облак спас мадридцев.

В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Барселоны. Минимального по счету, но не по игре. Атлетико на поле просто не было, поэтому Диего Симеоне решился на тройную замену. После перерыва вместо Рикельме, Молины и Хименеса вышли Корреа, Аспиликуэта и Лино.

Замены помогли Атлетико выровнять игру. До 70-х минут моментов почти не возникало. Исключением стал только эпизод на 58-й минуте, когда Рафинья получил пас пяткой от Педри и бахнул с линии штрафной. "Матрасников" спасла стойка! Кроме того, на 61-й произошла паника у ворот Барсы – Пенья выбил прострел Льоренте на ногу Морате, однако тот не смог подстроиться.

Тогда Диего Симеоне провел еще две замены, бросив в бой Депая и Сауля вместо Мораты и Коке. И вот здесь Барсе стало труднее, хотя до реального обострения у гостей дело никак не доходило. То мяч на дальней штанге упадет с ноги Корреа, то Гризманна догонят перед штрафной площадкой при потенциальном выходе один на один. "Блаугранас" могли наказать на контратаках, однако хозяева пороли их аналогичным образом.

В последней 15-минуте давление Атлетико уже стало фактом. На 80-й агрессия мадридцев таки могла вылиться в гол – это Депай пробивал со штрафного метров с 23-х. Мяч летел в левую девятку, однако Пенья сделал сногсшибательный прыжок и перевел его в перекладину!

Барселона огрызнулась на 86-й врыванием Левандовски. Роберт на правом краю штрафной переиграл Эрмосо и выстрелил в дальний угол – мяч прошел рядом со штангой! За расточительство могло прилететь наказание уже в компенсированное время, когда Де Паулю удался впечатляющий разрезной пас со своей половины. Депай оторвался от защитников, влетел в штрафную, но вместо удара покатил поперек – Кунде же не дал замкнуть.

Последний шанс спастись от поражения Атлетико получил на 90+4 минуте. Эрмосо зацепился за навес со стандарта и переправил мяч на правую половину штрафной, где все забыли о Корреа. Анхель оказался перед голкипером и нанес мощный удар, однако Пенья спас Барсу.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Барселоны. Каталонцы набрали 34 очка, приблизившись к Реалу и Жироне на расстояние четырех зачетных баллов. На следующей неделе "блаугранас" встретятся именно с Жироной.

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