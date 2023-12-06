Араухо зазнав сильного удару в обличчя під час гри з Атлетіко (1:0), яка відбулася в неділю в рамках 15-го туру чемпіонату Іспанії. Як інформує інсайдер Ферран Мартінес, у нього було виявлено невелику тріщину в щелепі.

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Незважаючи на пошкодження, Араухо дограв до фінального свистка в матчі з Атлетіко, не відчуваючи дискомфорту – він відчув біль пізніше. Згідно з джерелом, захисник відмовився від операції, оскільки хоче бути з командою. Він має намір зіграти в матчі з Жироною в захисній масці, як свого часу це робив капітан "блаугранас" Карлес Пуйоль.

Матч Барселона – Жирона буде зіграно 10-го грудня.

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