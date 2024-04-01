Маркос Алонсо покинет Барселону летом после окончания сезона 2023/24. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, 33-летний игрок не станет продлевать свой контракт, который рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно источнику, это решение было принято на основе огромного взаимного уважения между Алонсо и клубом.

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Сообщается, что пойти по стопам Маркоса может капитан "блаугранас" Серхи Роберто – его контракт также рассчитан до конца июня 2024 года. Окончательное решение по этому поводу будет зависеть от будущего главного тренера команды Хави.

Ранее Хави анонсировал свой уход из клуба по окончании сезона. После 30 матчей в Ла Лиге "блаугранас" занимает второе место в турнирной таблице, уступая Реалу в 8 очков.

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