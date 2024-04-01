Тиктокеры постоянно стерегут игроков Барселоны на выезде с базы, чтобы сделать контент со звездами. Один из болельщиков сильно разозлил Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

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Защитник посреди дороги остановил машину, чтобы выяснить отношения. "Ты в последний раз называешь меня дураком, в последний раз. Ты больше не будешь оскорблять меня. И твой друг тоже. Услышал или нет? В последний раз. И не будь таким наглым", – кричал Иньиго.

Футболисты регулярно имеют проблемы с болельщиками перед базой Барселоны. У Левандовски недавно украли часы.

Мартинес летом перешел из Атлетика в Барселону. Он не стал основным защитником, но часто получает игровое время из-за проблем команды с травмами.