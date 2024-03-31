Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о тяжелом матче Барселоны за неделю до четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Блаугранас" перед международной паузой вырвались на вторую позицию, потеснив Жирону вниз. Впрочем, отрыв составлял всего два очка, поэтому подопечные Хави не могли расслабляться. Тем более, играя в родных стенах против Лас-Пальмас – команды, которую три месяца усталости удалось преодолеть только благодаря голу в компенсированное время.

Барса настроилась, как следует. Уже на 4-й минуте Левандовски мог открывать счет, подхватив отскок перед штрафной и перебросив голкипера Вальеса – но поляк перебросил и ворота, да и все равно был офсайд. Еще через минуту Роберт обыгрался с Фермином и Ямалом, после чего вколотил мяч в сетку. Лас-Пальмас снова спас офсайд.

Відчути смак перемоги можна і до фіналу Ліги чемпіонів. Достатньо скуштувати напої HLIBNY DAR – одного з найкращих горілчаних брендів не лише України, але й світу. У скарбниці ТМ HLIBNY DAR – безліч почесних нагород, отриманих на авторитетних дегустаційних конкурсах і масштабних виставках.

Будь на стороні переможців вже сьогодні! HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

На 16-й минуте Левандовски получил шикарную диагональ от Кубарси и пробил из пределов штрафной под ближнюю штангу. Вальес парировал, однако уже на 19-й он второй раз вынимал мяч из сетки – Левадовски мог стрелять с близкого расстояния, Коко помешал, а Рафинья бахнул с отскока. Невероятно, но и здесь канарцев спас офсайд.

С другой стороны, лайнсмен помог и Барсе, заметив положение вне игры у Сандро Рамиреса, когда тот убегал почти один на один (хотя его все равно накрыли). На 24-й же минуте арбитр оставил гостей в меньшинстве: Рафинья получил передачу на ход, а Вальес вышел за пределы штрафной и сбил бразильца. Прямая красная! Казалось, что теперь Лас-Пальмас обречен.

И действительно: на 34-й минуте Левандовски плечом замыкал подачу Канселу, попав в перекладину. На 45-й минуте прострел бразильца в районе 11-метровой отметки завершал Рафинья, которому немножечко не хватило точности, а на 4-й компенсированной Левандовски вышел один на один – и даже переиграл кипера. Впрочем, поляка занесло под нулевой угол, поэтому гола не произошло.

Лас-Пальмас еще и огрызнулся ударом Коко со стандарта метров с 30-ти. Самуэль напугал Монжуик, попав во внешнюю сторону сетки. В итоге, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Второй же тайм давался Барселоне тяжелее. Моментов до 59-й минуты не возникало, а Кубарси еще и едва не привез гол. После его ошибки из пределов штрафной пробивал Парк, однако тер Штеген выручил (а потом снова дали офсайд). Каталонскую публику это начало настораживать, поэтому Хави бросил в бой Фелиша.

И это сработало! Появившись на 56-й минуте, Жоау ассистировал Рафинье на 60-й. Ассистировал классно, выполнив масимально своевременный черпачок под врывание бразильцу – а тот головой переправил мяч в ворота. 1:0! Впрочем, быстро развить успех не удалось.

Хави на 71-й выпустил Торреса. Он снова мог угадать, ведь на 73-й Ферран ворвался на правый край штрафной площади и пробил под перекладину. Эскандель спас, а лайнсмен заметил офсайд. Самый интересный же эпизод произошел на 78-й, когда Фелиш замыкал прострел Кунде – Жоау бахнул с пяти метров в перекладину, а от нее мяч срикошетил в одну ногу голкипера ... Потом во вторую. Потом на Жоау – а тот не смог попасть с добивания!

За расточительность Барселона могла получить жестокое наказание. На 87-й минуте Молейро финтами разбросал четырех защитников и пробил из пределов штрафной в ближнюю девятку – впрочем, мяч пролетел в сантиметрах от каркаса! Этот момент стал последним во встрече.

Последние минуты "блаугранас" использовали, чтобы сжечь желтые карточки. Дисквалификацию на следующий матч получили Левандовски и Канселу. Это не помешало удержать победу – Барселона набрала 67 очков, нарастив отрыв от Жироны до 5 зачетных баллов.