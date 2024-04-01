Маркос Алонсо покине Барселону влітку після закінчення сезону 2023/24. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, 33-річний гравець не стане продовжувати свій контракт, який розрахований до 30 червня 2024 року. Згідно з джерелом, це рішення було ухвалено на основі величезної взаємної поваги між Алонсо і клубом.

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Повідомляється, що піти по стопах Маркоса може капітан "блаугранас" Серхі Роберто – його контракт також розрахований до кінця червня 2024 року. Остаточне рішення щодо цього залежатиме від майбутнього головного тренера команди Хаві.

Раніше Хаві анонсував свій відхід із клубу після закінчення сезону. Після 30 матчів у Ла Лізі "блаугранас" посідає друге місце в турнірній таблиці, поступаючись Реалу у 8 очок.

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