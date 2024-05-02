Хавбек Реала согласовал предательский переход к заклятому врагу – ложь Анчелотти стала последней каплей
Далеко не все игроки Реала готовы довольно собирать трофеи, беспросветно сидя на скамейке запасных.
Полузащитник Дани Себальос твердо настроен покинуть Сантьяго Бернабеу после завершения сезона.
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В 2017 году Реал заплатил за игрока Бетиса 16,5 млн евро, но тот так и не смог стать важным исполнителем для мадридцев. Себальос должен был сменить клуб еще прошлым летом, если бы Анчелотти обещаниями регулярной практики не уговорил его продлить контракт до 2027-го. Впрочем, по сезону Дани остается резервистом – всего 573 минуты на поле, один гол и один ассист.
Себальоса сватали обратно в Бетис, однако журналист Сиро Лопес сообщает о предательских намерениях 27-летнего хавбека. Он якобы уже имеет предварительное соглашение с принципиальным соперником Реала – Атлетико! "Матрасники" планируют начать переговоры, чтобы уговорить соседей отпустить игрока. Transfermarkt оценивает Себальоса в 8 млн евро.
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