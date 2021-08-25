Одиозный агент сформировал список требований к потенциальным покупателям 21-летнего бомбардира Боруссии Д, информируетSport Bild.

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Райола ожидает, что Холанд в новом клубе будет получать 50 млн евро в год. Это больше, чем ПСЖ будет платить Лионелю Месси (ориентировочно 41 млн евро). Сам агент рассчитывает на щедрые комиссионные – 40 млн евро. На этом фоне компенсация Боруссии кажется скромной. Опция выкупа норвежца в следующем году составляет 75 млн евро и может вырасти до 90 млн благодаря бонусам.

Добавим, что в текущем сезоне Холанд уже успел провести 4 матча, в которых отметился 5 голами и 3 ассистами.

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