Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд готов к новому вызову в своей карьере.

Реал договорился с Холандом и дортмундской Боруссией о переходе норвежца в 2022 году, сообщает твиттер Madrid Zone со ссылкой на журналиста Сиро Лопеса.

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Также отмечается, что Сиро Лопес является надежным источником из стана мадридского клуба. В частности, его информация относительно будущего тренера "сливочного клуба" в мае этого года была верной. Также он информировал о продлении контракта с Лукасом Васкесом и завершения сотрудничества с Серхио Рамосом.

К слову, Холанд в текущем сезоне продолжил демонстрировать свои бомбардирские навыки, забив 5 голов и отдав 3 ассиста в 3 матчах.

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