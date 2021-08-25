Одіозний агент сформував список вимог до потенційних покупців 21-річного бомбардира Борусії Д, інформує Sport Bild.

Реал домовився про перехід Холанда – авторитетне джерело пролило світло на трансферну бомбу

Райола чекає, що Холанд у новому клубі отримуватиме 50 млн євро на рік. Це більше, ніж ПСЖ платитиме Ліонелю Мессі (орієнтовно 41 млн євро). Сам агент розраховує на щедрі комісійні – 40 млн євро. На цьому тлі компенсація Борусії здається скромною. Опція викупу норвежця в наступному році становить 75 млн євро і може вирости до 90 млн завдяки бонусам.

Додамо, що в поточному сезоні Холанд вже встиг провести 4 матчі, в яких відзначився 5 голами та 3 асистами.

Бомбардир із бензопилою: Ерлінг Холанд працює на тракторі, не має дівчини і лякає не тільки голами