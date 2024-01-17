Заря запланировала проведение 6 товарищеских матчей на сборах в Турции, сообщает официальный сайт "мужиков".

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С пятью соперниками "черно-белые" уже определились, а имя еще одного спарринг-партнера будет сообщено позже. Первый матч луганчане проведут 26 января. География команд довольно скромная: три представителя чемпионата Польши и два – Грузии.

Список товарищеских матчей Зари выглядит следующим образом:

26 января – Заря – Краковия (Польша, 13-е место в чемпионате)

31 января – Заря – Ягеллония (Польша, 2-е место)

4 февраля – Заря – Динамо Тбилиси (Грузия, 2-е место в чемпионате)

9 февраля – Заря – Лехия (Польша, 4-е место)

14 февраля – Заря – Динамо Батуми (Грузия, действующий чемпион)

17 февраля – информации о сопернике пока нет.

Напомним, на зимнюю паузу Заря ушла на 14-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 12 очков. Свой первый официальный поединок весной луганчане проведут 24 февраля против Ворсклы.

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