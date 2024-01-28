Луганский коллектив усилится Жуниньо – своим бывшим игроком, который покинул Зарю после начала войны.

Левый защитник Жуниньо снова будет выступать за Зарю, сообщает "ТаТоТаке".

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28-летний защитник сейчас находится в лагере команды на сборах в Турции. По информации источника, соглашение будет заключено до конца сезона 2023/24.

Напомним, Жуниньо играл за Зарю с июля 2020-го по июль 2022 года (в 31 матче забил гол и отдал 2 ассиста), после чего в статусе свободного агента перебрался в кипрский Пафос.

С лета 2023-го бразилец находился без команды. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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* Жуниньо на сборах Зари в Турции