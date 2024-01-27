"Вопрос по Аттевелду снят с отрицательным результатом. Переговоры зашли в тупик на стадии обсуждения финансовых условий.

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Представим это так: ван Леувен зарабатывал в Заре Х, Аттевелд попросил Х умноженный на 30%, а предложено ему было Х деленный на 30%. То есть разница между ожиданием и предложением составила почти 100%", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, 57-летний голландец работал ассистентом в тренерском штабе Патрика ван Леувена в Заре, с которой завоевал бронзовые медали. После этого он вместе со своим земляком перебрался в Шахтер, который покинул в октябре 2023 года. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера Зари является Юрий Коваль.

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