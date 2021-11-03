Луганский клуб пытается оставить в клубе одного из своих лидеров.

Заря хотела бы и дальше видеть в своем составе иранского нападающего Аллахьяра Сайядманеша, сообщает Zaryalg.com.

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Поскольку луганчане не привыкли платить за футболистов, клуб не будет выкупать 20-летнего нападающего у Фенербахче, а надеется продлить его аренду до конца сезона 2020/21. Клубы уже начали переговоры.

Напомним, Сайядманеш присоединился к Заре в октябре 2020 года. Его арендное соглашение действует до 31 декабря 2021 года. В текущем сезоне иранец сыграл за Зорю 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

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