"Насколько я знаю, ни Динамо, ни Шахтер не рассматривают возможность этого трансфера. Вообще выкупать этого игрока за 2-2,5 млн евро...

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Затем нужно искать возможность, как его перепродать. Надо его "посветить" в Европе. Сайядманеш забил в ворота ЦСКА София, но этого мало. Он раззабивался и в чемпионате, но нужно это делать в Европе. Забивать Динамо, Шахтеру, в Лиге конференций. Без этого никакого прогресса не будет.

Пока ни Динамо, ни Шахтер особо не рассчитывают покупать этого игрока. А Заре рассчитывать, что она отобьет эти деньги? Так когда-то брали Шахаба, который проиграл конкуренцию как раз Сайядманешу. Это бизнес, нужно просчитывать варианты. Пока кажется, что он все же вернется в Фенербахче", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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