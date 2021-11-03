Перша реакція експертів на чергову поразку Динамо від Барселони – тепер у 4-му турі ЛЧ (0:1).

Третє поспіль фіаско чемпіонів України розвіяло рештки ілюзій. Одне очко після чотирьох матчів і жодного забитого м'яча – таким командам навіть у Лізі Європи робити нічого. Фактично, продовжує жевріти єдина інтрига – чи вдасться Динамо оформити гол престижу у цьогорічному розіграші ЛЧ?

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"Які форварди – такі і голи", – скептично підсумовує дійство на Олімпійському журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко.

Оглядач іспанського футболу Сергій Куванжи переконаний: Динамо слабше від двох скромних клубів Ла Ліги, які взяли свої очки проти Барси.

Скаут Алекс Великих сильно розчарований. І натякає на очевидний баласт у складі столичної команди.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло, попри всі нюанси, очікував від динамівців більшого. Але... "Ремісники роботу робили" замість грати у футбол.

Продюсер Ярослав Лодигін мав необережність вперше за тривалий час завітати на стадіон. Висновок не забарився.

Олімпійський – не Ла Скала і не будинок Версачі, але Костянтин Андріюк скористався нагодою підкреслити оригінальне відчуття стилю, притаманне захиснику Динамо.

Артур Киселевський, автор Telegram-каналу Біло-Синій, все ж знаходить маленький привід для оптимізму.

Михайло Юхименко, журналіст Футбол 24 і найкращий пікчер України, навіть розписав ймовірну хитру схему від Містера. Гадаєте, жарт? А раптом?!

Динамо програло Барселоні в рівному матчі ЛЧ – команда Луческу мала всі шанси перемогти, трагедія Шапаренка