Луганський клуб намагається залишити у клубі одного зі своїх лідерів.

Зоря хотіла б і надалі бачити у своєму складі іранського нападника Аллах'яра Сайядманеша, повідомляє Zaryalg.com.

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Оскільки луганці не звикли платити за футболістів, клуб не буде викуповувати 20-річного нападника у Фенербахче, а сподівається продовжити його оренду до кінця сезону 2020/21. Клуби вже розпочали переговори.

Нагадаємо, Сайядманеш приєднався до Зорі у жовтні 2020 року. Його орендна угода чинна до 31 грудня 2021 року. У поточному сезоні іранець зіграв за Зорю 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі.

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