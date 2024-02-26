Старт поединка между Зарей и Ворсклой был отложен почти на 55 минут – проклятый МиГ снова держал в заложниках всю страну. Сергей Долганский официально дебютировал на посту главного тренера полтавчан. Также впервые в составе "зелено-белых" вышел Николай Ковталюк, который вернулся в УПЛ из зарубежного вояжа. Без изменений на тренерском мостике к игре подошла и Ворскла – Евгений Геллер решил не искать ветра в поле и доверил старт второй части сезона Юрию Ковалю.

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Уже на первой минуте врачам пришлось оказывать помощь Ковталюку – Башич мощно попал мячом в ухо форварду. Ворскла пыталась играть максимально просто, забрасывая мяч вперед. Это, однако, давало свои плоды – Кане дважды оказывался на ударной позиции, но пробить так и не смог.

На 14-й минуте Заря создала свой первый опасный момент – Герреро мощно стрелял, Исенко в падении отбил, а Кирюханцев добил в пустые ворота. За мгновение до этого арбитр зафиксировал офсайд и гол отменили. Немного жестко Мякушко сыграл против Батагова, получив "горчичник". VAR даже просматривал эпизод на предмет удаления Сергея, но оставил наказание без изменений.

В середине тайма длинная диагональ через полполя на Кане могла привести к голу, но Сапутин прочитал эпизод и вышел далеко из ворот. Кирюханцев опасно простреливал с правого фланга в район одиннадцатиметрового – Исенко сыграл на перехвате. Команды играли настолько самоотверженно, что в воздухе чувствовалось желание "оторвать друг другу ноги". Александру Шандору приходилось успокаивать игроков не только словами, но и "горчичниками".

В конце тайма Заря вышла вперед: после навеса с углового Герреро не смог попасть по мячу и тот прилетел на голову Башичу – новичок луганчан оформил дебютный гол. Фелипе мог сравнивать, но мяч после удара из-за пределов штрафной попал в перекладину. Через мгновение Кане заработал желтую карточку за картинное падение в штрафной Зари.

Через 4 минуты после старта второго тайма Чурко не смог продолжить игру и его заменил Мичин, который едва не отличился в первой же атаке, пробивая в угол – Исенко перевел на угловой. После розыгрыша стандарта Петар пробивал второй раз, но мимо ворот. На 58-й минуте снова не повезло Герреро – мяч после удара с линий штрафной попал в дальнюю штангу и вылетел в поле.

В середине тайма Крупский грубо сыграл против Антюха, который после этого долго лежал на газоне и стонал. Шандор показал Илье "горчичник", однако решил убедиться в правильности своего решения. После консультаций с VAR пошел сам смотреть эпизод и ... выписал игроку Ворсклы красную карточку, оставив полтавчан в меньшинстве.

На последней минуте Коваль удивил обратной заменой Мичина, который вышел после перерыва. Герреро был настолько недоволен тем, что его убрали с поля, что заработал предупреждение за свои нервы (панамец активно махал руками, высказывая претензии всем и вся за свой нефарт).

Победа принесла Заре 15 очков и подняла на тринадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ, Ворскла с 23-мя пунктами осталась восьмой.

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