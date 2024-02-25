"Я думаю, чемпионом станет Шахтер. У них самый сильный состав и они уже готовы к сезону, потому что стартовали в Лиге Европы. Динамо тоже никого не потеряло, но и не усилилось. Я желаю Шовковскому только удачи, но за чемпионство побороться будет сложно.

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Динамо вообще никого не купило. Брагару до лета будет в Черноморце. Киевлянам обязательно нужен центральный защитник и нападающий. Кроме Ваната, впереди никого нет. Думаю, Супряга не воскреснет. Он уже потерялся и давно не играл. Я в него не верю. У Супряги было время раскрыться, а он не сумел. Мне в Динамо нравится только Бражко. Это качественный полузащитник с хорошим ударом, видением поля, ему надо только руки развязать. Он долго не задержится в Киеве, его обязательно купят.

На второе место поставлю Кривбасс. У них хорошая, дисциплинированная команда и сильный, опытный тренер. Третье – Динамо, четвертое – СК Днепр-1, пятое – Полесье. СК Днепр-1 при Максимове хорошо прибавил. Все эти команды одинаковые, поэтому могут занять любые места со второго по пятое.

Минай точно вылетит. Там нет футболистов и мало денег, от этого никуда не деться. Второй претендент на вылет – Оболонь. Это очень молодая команда, которая слабо усилилась.

Думаю, Верес зацепится за стыковые матчи. Заря тоже выберется со дна, у них есть деньги. Интересно будет посмотреть на Металлист 1925 со Скрипником, они должны быть выше в таблице. Скрипник – это думающий тренер. Ему надо предоставить возможность комплектовать команду под свое видение футбола", – сказал Сабо в комментарии Sport-Express.

Напомним, накануне УПЛ официально вернулась после зимней паузы – в первом матче Кривбасс в гостях разгромил ЛНЗ со счетом 3:0 и стал единоличным лидером турнирной таблицы.

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