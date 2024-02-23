"Больше всего шансов стать чемпионом у Шахтера. Они раньше всех стартовали, хотя иногда еврокубки не приносят счастья, если заходишь далеко. Это показал в Динамо товарищ Луческу, которому всегда мешали еврокубки. Кроме этого, Шахтер самая сбалансированная команда в УПЛ плюс продолжает усиливаться.

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Второе место отдам Динамо. Они должны улучшить свою позицию по сравнению с прошлым сезоном. Почему не первое? Мы не знаем, получится ли у Шовковского. Он только пробует себя на посту главного тренера. Также неизвестно, как будет выглядеть состав, потому что акцент в Динамо делается на академию. Хотя это просто отмазка – что у нас все свои. Кого это беспокоит, если академия четвертое место занимает? Пусть хоть Заваров с Бессоновым выходят, главное – чтобы результат был. На этом уровне серьезные требования, а у нас все сюсюкаются.

Третьим будет СК Днепр-1, четвертым – Кривбасс, пятым – Полесье. Кривбасс неплохо выглядит и усиливается. Полесье тоже многих покупает. Не провалятся ли Кривбасс и Полесье во втором круге, как Жирона, которая уверенно стартовала, а потом начала буксовать? Все может быть. Жирона просто становится сейчас на свое место. На нее начали обращать внимание соперники.

Заря точно не вылетит, у них есть еще матчи в запасе. Думаю, вылетят Минай и Верес. Эти команды ничего не показали в течение сезона и не купили нормальных футболистов. Минай еще и Шарана уволил, который хоть что-то делал.

А в стыковых матчах могут любые команды играть, внизу таблицы все одинаковые. Металлист 1925 года вообще должен бороться за серьезные задачи. Во-первых, Скрипник – хороший тренер, а во-вторых – у команды появился приличный спонсор. Они должны быть наверху", – цитирует Леоненко Sport Express.

Напомним, накануне Шахтер бесславно завершил свои выступления в Лиге Европы, уступив Марселю (1:3) в ответном матче за выход в 1/8 финала турнира и теперь полностью сосредоточится на внутреннем первенстве.

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