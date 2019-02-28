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Заря в ближайшее время подпишет бразильца Нортона Матеуса

21:38 93 Читати українською
Заря в ближайшее время подпишет бразильца Нортона Матеуса
Матеус Нортон / фото: FFC

Хавбек Флуминенсе Нортон Матеус продолжит карьеру в Украине.

Бразилец разорвал контракт с Флуминенсе и уже отправился в Украину для прохождения медосмотра и подписания контракта с Зарей, сообщает сайт болельщиков луганской команды.

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Отмечается, что Заря подпишет Матеуса в качестве свободного агента. Соглашение Нортона с украинским клубом будет рассчитано на два года. Ранее 22-летний полузащитник в течение недели находился на просмотре в луганском клубе на сборах в Турции и сыграл в товарищеском матче против тбилисского Динамо.

В текущем сезоне Матеус сыграл 12 поединков в составе Флуминенсе. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. К слову, завтра трансферное окно в Украине официально закроется.

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