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Рафаилов объяснил, почему Заря не подписала Фонсеку

19:41 15 Читати українською
Рафаилов объяснил, почему Заря не подписала Фонсеку
Фернанду Фонсека / ФК Порту

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов назвал причину, по которой не состоялся трансфер защитника Порту Фернанду Фонсеки.

"Это хороший футболист, мы решили все вопросы с клубом, согласовали личный контракт, все шло хорошо, все вопросы были решены.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

Но какие-то семейные отношения, в его семье, повлияли на то, что этот трансфер не состоялся. Бесплатных футболистов не бывает. Деньги платят либо сразу, либо с последующей продажи. У нас была договоренность, что какая-то часть прав останется у Порту", – рассказал Рафаилов в комментарии FootballHub.

Напомним, что зимой Заря вела переговоры о переходе Фонсеки, который является воспитанником "драконов". Также им ранее интересовался Ювентус.

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Фернанду Фонсека Фернанду Фонсека Заря Заря Порту Порту Сергей Рафаилов Трансферы Трансферы чемпионата Украины
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