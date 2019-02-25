Рафаилов объяснил, почему Заря не подписала Фонсеку

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов назвал причину, по которой не состоялся трансфер защитника Порту Фернанду Фонсеки.

"Это хороший футболист, мы решили все вопросы с клубом, согласовали личный контракт, все шло хорошо, все вопросы были решены.

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Но какие-то семейные отношения, в его семье, повлияли на то, что этот трансфер не состоялся. Бесплатных футболистов не бывает. Деньги платят либо сразу, либо с последующей продажи. У нас была договоренность, что какая-то часть прав останется у Порту", – рассказал Рафаилов в комментарии FootballHub.

Напомним, что зимой Заря вела переговоры о переходе Фонсеки, который является воспитанником "драконов". Также им ранее интересовался Ювентус.