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Зоря найближчим часом підпише бразильця Нортона Матеуса

21:38 221 Читать на русском
Зоря найближчим часом підпише бразильця Нортона Матеуса
Матеус Нортон / фото: FFC

Хавбек Флуміненсе Нортон Матеус продовжить кар'єру в Україні.

Бразилець розірвав контракт з Флуміненсе та вже вирушив до України для проходження медогляду та підписання контракту із Зорею, повідомляє сайт вболівальників луганської команди.

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Зазначається, що Зоря підпише Матеуса на правах вільного агента. Угода Нортона з українським клубом буде розрахована на два роки. Раніше 22-річний півзахисник протягом тижня перебував на перегляді в луганському клубі на зборах в Туреччині й зіграв у товариському матчі проти тбіліського Динамо.

У поточному сезоні Матеус зіграв 12 поєдинків у складі Флуміненсе. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро. До слова, завтра трансферне вікно в Україні офіційно зачиниться.

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Теги
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