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Заря просматривает хавбека Флуминенсе Матеуса

08:52 105 Читати українською
Заря просматривает хавбека Флуминенсе Матеуса
Заря / ФК Заря

Луганская Заря может подписать бразильского полузащитника Матеуса.

Луганская Заря продолжает просмотр потенциальных новичков. По информации zarya.lg.ua, в расположении команды Юрия Вернидуба находится опорный хавбек Матеус Нортон.

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Контракт футболиста принадлежит Флуминенсе, за который он провел 25 матчей. Действующее соглашение рассчитано до 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч долларов.

Матеус уже успел сыграть в спарринге против тбилисского Динамо, в котором Заря победила со счетом 2:1.

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