Руководство Зари продолжает доверять главному тренеру команды Виктору Скрипнику, несмотря на неубедительные результаты в чемпионате и еврокубках. Следствием этого стало предложение к наставнику продлить контракт, сообщает Meta Ratings.

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Первую попытку пролонгировать соглашение Скрипник получил еще в июле, однако не дал утвердительного ответа. Сейчас боссы клуба вышли на коуча с новым, улучшенным предложением. По информации источника, Заря хочет достичь согласия до зимнего перерыва.

Напомним, действующий контракт Скрипника с луганским клубом действует до лета 2022 года. Заря под его руководством дважды становилась бронзовым призером чемпионата Украины, а также играла в группе Лиги Европы.

В текущем сезоне луганчане в турнирной таблице УПЛ идут пятыми, имея в своем активе 20 очков. В Лиге конференций Заря проиграла оба поединка с общим счетом 1:6.

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