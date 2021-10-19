Керівництво Зорі продовжує довіряти головному тренеру команди Віктору Скрипнику, незважаючи на непероконливі результати у чемпіонаті та єврокубках. Наслідком цього стала пропозиція до наставника продовжити контракт, повідомляє Meta Ratings.

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Першу спробу пролонгувати угоду Скрипник отримав ще у липні, однак не дав ствердної відповіді. Зараз боси клубу вийшли на коуча з новою, покращеною пропозицією. За інформацією джерела, Зоря хоче досягти згоди до зимової перерви.

Нагадаємо, чинний контракт Скрипника з луганським клубом діє до літа 2022 року. Зоря під його керівництвом двічі ставала бронзовим призером чемпіонату України, а також грала у групі Ліги Європи.

У поточному сезоні луганці у турнірній таблиці УПЛ йдуть п'ятими, маючи у своєму активі 20 очок. У Лізі конференцій Зоря програла обидва поєдинки з загальним рахунком 1:6.

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