"Фактически, лучшего футболиста команды перевели в дубль. Вот это к вопросу, почему лидеры Зари не хотят подписывать новые контракты с клубом на год-полтора. Они просто понимают, что Скрипник летом уйдет, и это будет совсем другой проект. Будет новый тренер, все совсем по-другому. И они в этом проекте оставаться не хотят.

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У Кочергина контракт заканчивается летом, и через два месяца любая команда сможет подписать с ним предварительный контракт, чтобы он ушел как свободный агент. Заря предлагает ему контракт, по моим данным, на три года приблизительно на тех же условиях, что и сейчас. И для Кочергина в свои 26 подписывать контракт на три года – это с большой вероятностью означает остаться без нормального карьерного роста и перехода в нормальный клуб.

Начинается какой-то переговорный процесс, но Геллер уже обучен историями с Юрченко, Иванисеней, клаусулами. Он занимает жесткую позицию, и Кочергина отпускают бегать по кругу", – рассказал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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