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Заря сменила спарринг-партнера – матч запланирован уже на завтра

09:47 64 Читати українською
Заря сменила спарринг-партнера – матч запланирован уже на завтра
Игроки Зари / фото: ФК Заря

Луганская Заря объявила об изменениях в расписании товарищеских матчей на первом тренировочном сборе.

Заря проведет сразу два товарищеских матча 22 января, сообщает официальный сайт луганчан.

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Один из матчей Заря, как и планировала, сыграет с польским Лодзем в 14:00 по киевскому времени. А вот вместо боснийского Челика, вторым соперником украинцев станет киргизский Нефтчи, начало в 09:30.

Напомним, Заря ушла на зимний перерыв в УПЛ на 3 месте в турнирной таблице. Свой первый официальный матч в 2020 году Заря сыграет 22 февраля против Мариуполя.

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Заря Заря Товарищеские матчи Нефтчи Нефтчи Товарищеские матчи Зимние сборы
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