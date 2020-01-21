Заря сменила спарринг-партнера – матч запланирован уже на завтра

Луганская Заря объявила об изменениях в расписании товарищеских матчей на первом тренировочном сборе.

Заря проведет сразу два товарищеских матча 22 января, сообщает официальный сайт луганчан.

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Один из матчей Заря, как и планировала, сыграет с польским Лодзем в 14:00 по киевскому времени. А вот вместо боснийского Челика, вторым соперником украинцев станет киргизский Нефтчи, начало в 09:30.

Напомним, Заря ушла на зимний перерыв в УПЛ на 3 месте в турнирной таблице. Свой первый официальный матч в 2020 году Заря сыграет 22 февраля против Мариуполя.

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