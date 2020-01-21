Зоря змінила спаринг-партнера – матч запланований вже на завтра

Луганська Зоря оголосила про зміни у розкладі товариських матчів на першому тренувальному зборі.

Зоря проведе одразу два товариських матчі 22 січня, повідомляє офіційний сайт луганців.

Зоря оголосила суперників на зимових зборах – команда Скрипника проведе 7 спарингів

Один із матчів Зоря, як і планувала, зіграє з польським Лодзем о 14:00 за київським часом. А от замість боснійського Челіка, другим суперником українців стане киргизький Нефтчі, початок о 09:30.

Нагадаємо, Зоря пішла на зимову перерву в УПЛ на 3 місці у турнірній таблиці. Свій перший офіційний матч у 2020 році Зоря зіграє 22 лютого проти Маріуполя.

Динамо – Нефтчі: українська молодь тягне до першої перемоги в році – провальний тайм, нові позитиви і проблемні гравці