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Зоря змінила спаринг-партнера – матч запланований вже на завтра

09:44 197 Читать на русском
Зоря змінила спаринг-партнера – матч запланований вже на завтра
Гравці Зорі / фото: ФК Зоря

Луганська Зоря оголосила про зміни у розкладі товариських матчів на першому тренувальному зборі.

Зоря проведе одразу два товариських матчі 22 січня, повідомляє офіційний сайт луганців.

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Один із матчів Зоря, як і планувала, зіграє з польським Лодзем о 14:00 за київським часом. А от замість боснійського Челіка, другим суперником українців стане киргизький Нефтчі, початок о 09:30.

Нагадаємо, Зоря пішла на зимову перерву в УПЛ на 3 місці у турнірній таблиці. Свій перший офіційний матч у 2020 році Зоря зіграє 22 лютого проти Маріуполя.

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Товариські матчі Зоря Зоря Нефтчі Нефтчі Товариські матчі Зимові збори
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