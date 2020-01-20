Динамо – Нефтчи: украинская молодежь тянет к первой победе в году – провальный тайм, новые позитивы и проблемные игроки

Динамо Киев переиграло Нефтчи (2:1) во втором товарищеском поединке на сборах в турецком Белеке. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 20 января 2020

Динамо – Нефтчи – 2:1

Голы: Русин, 12 Миколенко, 19 – Плателлас, 69

Отметим, что вчера Динамо разошлось боевым миром с варшавской Легией. Соперники создали достаточно моментов. Киевский клуб мог как победить, так и крупно проиграть. Определенной индульгенцией для команды Михайличенко являются большие физические нагрузки – даже с мячом динамовцы начали работать далеко не сразу после отпуска. Сегодняшний соперник занимает второе место в чемпионате Азербайджана.

Динамо – Нефтчи: видео онлайн-трансляция второго матча киевлян в 2020 году

Команда из Баку свой первый матч зимних сборах проиграла аутсайдеру первенства Польши – ЛКС (0:4). С Нефтчи Динамо уже проводило 2 товарищеских матча. В 2012 году украинцы победили 5:0, а в 2014-м сыграли 2:2 (из того состава остались только Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук). Нынешняя игра стартовала в 16:00 по Киеву. Михайличенко поменял местами составы. Вчерашний резерв вышел на поле в стартовом составе: Бущан – Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко – Андриевский, Буяльский – Каргбо, Дуэлунд, Де Пена – Русин. Только Ибра Каргбо Жуниор вышел на правом фланге атаки, тогда как Де Пена занял более привычное место слева.

Именно бельгиец и организовал первый опасный момент на 10-й минуте. Перехватил пас вблизи чужой штрафной, но стенка с Русином получилась не такой, как хотелось – удар прошел мимо кассы. Но уже на 12-й минуте Динамо открыло счет. Андриевский потянул мяч по центру от своих ворот, пришлось переводить на правый фланг и налево. А там уже Миколенко одним пасом отрезал 3-х соперников, после чего получил передачу в ответ от Де Пены – идеальное исполнение защитника сборной Украины.

Еще одна классная многоходовая атака Кадар-Каргбо-Бульський-Дуэлунд завершилась неудачным ударом Виталия с лета, хотя до ворот было метров 11. На 19-й Русин удвоил преимущество. Караваев подал с правого полуфланга, Де Пена в падении прошил голкипера, снаряд успели вынести с линии пустых ворот, но там уже караулил Назарий, которому не смогли помешать 2 защитника. Первый удар Нефтчи организовал на 22-й. Кадири легко пропустил соперника в центре поля, но успел вернуться и заблокировать выстрел метров с 10. Штрафной азербайджанцев из опасной дистанции также не привел к прицельному удару.

Кадири едва не привез гол на свои ворота, неуклюже отдав назад – сопернику не хватило скорости, и Бущан успел подчистить. Нефтчи попытался забить с центра поля – выше. Несмотря на то, что во второй половине тайма Динамо очень много ошибалось и страдало из-за отсутствия последнего паса в финальной трети поля, соперник так и не смог нанести хотя бы 1 удар в створ ворот Бущана. Комфортное преимущество 2:0. Вице-чемпионы Азербайджана часто позволяли действовать без особого прессинга, поэтому игра впереди давалась. Отмечаем, что пока что в Турции за Динамо забивают только украинцы: Цитаишвили в первой игре, Миколенко и Русин сегодня. Из легионеров лишь Де Пена отличился ассистом и сыграл решающую роль во втором взятии ворот.

На второй тайм вышел следующий состав: Бойко – Кендзера, Сирота, Шабанов, Пиварич – Сидорчук – Цитаишвили, Шепелев, Шапаренко, Вербич – Соль. Как видим, лишь одно изменение по сравнению с вчерашним стартом против Легии. Александр Сирота на позиции правого центрбека заменил Илью Забарного. Именно этот 19-летний защитник из дубля подчистил в эпизоде, когда Кендзера плохим приемом мяча привез контрвыпад. Вторая волна атаки завершилась дальним ударом, с которым со второй попытки справился Бойко. Пиварич потерял своего игрока, прошел кинжальный пас в штрафную. Соперники отдали пас на чужого, но Кендзера ответил любезностью. Удар таки состоялся – Шабанов не успел среагировать, но голкипер Динамо на месте.

Первое удачная действие киевлян после перерыва произошло лишь на 61-й минуте. Цитаишвили после подачи Вебича (при отсутствии Цыганкова именно словенец выполняет стандарты с угла поля, хотя и сам умеет играть на втором этаже) зацепился за мяч и пробил в нижний угол – вратарь не без проблем парировал. Сирота упустил заброс за спины на 66-й. Штанга выручила Динамо. Пиварич и Вербич не разобрались вдвоем на фланге, прошел пас на свободного игрока и удар из-за пределов штрафной – это уже 2:1.

Первая классная комбинация команды Михайличенко после перерыва случилась аж на 74-й минуте. Сидорчук дал между ног, Шапаренко продлил на Цитаишвили, тот покатил Кендзере. Идеальный пас польского защитника загубил Соль – удар выше на рубеже вратарской. Правый вингер киевлян пробил издали после прохода и паса Вербича – выше. Гио вновь обострил, спровоцировав панику в чужой штрафной своим стандартом. Сегодня в этом составе за остроту отвечали преимущественно крайние хавбеки, а вот у Шапаренко и Шепелева многовато потерь на ровном месте, когда была упущена роскошная возможность для быстрой атаки.

Совершенно разные таймы, та же команда разочаровывает

Да, после перерыва Нефтчи давил значительно интенсивнее, что создавало проблемы в организации атак. Однако киевляне и сами отдавали мяч на ровном месте без опеки. Невероятное количество непонятных решений в нападении усиливали провалы в обороне. Да и Бойко, несколько раз выручивший, снова пропустил необязательный гол в ближний угол. Первая половина была значительно интереснее. Даже Кадар и Кадири играли прилично. У последнего не обошлось без нескольких ошибок, но Момо самоотверженно исправлял свои и чужие огрехи. Тамаш привычно активно начинал атаки первым пасом, в чем венгр сейчас №1, если сравнивать со здоровыми защитниками.

Динамо сыграло практически идеальный первый тайм. Значительно надежнее в обороне, чем против Легии, множество интересных атак, полное доминирование в средней линии. На этот раз мотором пытался выступать Дуэлунд (датчанин неплохо выглядел и в первой встрече, ощущается голод после травм), прекрасно подключались Миколенко и Караваев, поострее действовал Каргбо, которому, впрочем, еще надо поработать над определенными техническими и тактическими моментами. Ну, и как не отметить тренерское решение вернуть Де Пену налево. Оба гола в значительной мере прошли благодаря уругвайцу. Единственный вопрос, куда все делось после минуты так 30-й. Зато даже в заключительные 15 минут тайма не дали разыграться соперникам.

Русин развивает положительную тенденцию родной молодежи

Если киевский клуб будет продолжать свою политику разумной украинизации и ставки на своих воспитанников, из этого может получиться что-то приятное для глаз. Еще раз отмечаем тот факт, что за Динамо забили не просто 3 разных украинца, а именно продукты родной академии. В среднем им 20 лет. Легию огорчил 19-летний Цитаишвили – элегантно, тонко, выверено (соорганизатором выступил 22-летний Шепелев). Миколенко создает голы столь легко и красиво, будто бы ему совсем не 20 и всю жизнь играет в атаке, а на год старше Виталия Русин снова выглядел поинтереснее Соля в кастинге на №9.

Большие вопросы прежде всего к легионерам

Назарий, скажете, забил практически в пустые ворота? Так у Франа в конце встречи не очень то и хуже была позиция, а дал по воробьям. Большинство игроков, которые вчера вышли на замену, а сегодня в основе, выглядели лучше в обоих спаррингах. Возможно, разве что Цитаишвили ничем не уступал Каргбо, кроме черновой работы. Шепелев и Шапаренко играли очень растерянно во втором тайме, хотя проблемы в финальной трети ощущали и Буяльский с Дуэлендом. Детские ошибки в передачах, загубленные контратаки, банальный технический брак, которого было неоправданно много и у их партнеров после перерыва.

А так некоторые легионеры пока что вызывают больше вопросов, чем украинцы, даже те самые молодые. Соль продолжает безрезультатно искать утраченного себя, не используя редкие моменты и чувствуя себя чужим в среде партнеров. Кендзера и Пиварич теряются либо вообще привозят в защите, Шабанов в паре с молодыми воспитанниками Забарным/Сиротой также далек от идеала. Кадири усиливает чувство тревоги, а в паре с Кадаром, защитные возможности которого очень часто уступают атакующим навыкам, это еще тот адреналин. Де Пена пока выглядит более органичным в обеих фазах игры, чем один из лидеров Вербич, хотя здесь может играть определяющую роль фактор Миколенко. Словом, такими темпами список игроков, выставленных на трансфер или переведенных в запас, рискует пополниться еще несколькими именами.