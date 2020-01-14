Заря объявила соперников на зимних сборах – команда Скрипника проведет 7 спаррингов

Луганский клуб озвучил соперников на зимних тренировочных сборах, которые пройдут в Турции.

Подготовка команды Виктора Скрипника ко второй части сезона будет разделена на два этапа. Первый тренировочный сбор Зари пройдет с 19 по 30 января, а второй – со 2 по 15 февраля, информирует официальный сайт клуба.

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Во время зимних сборов Заря проведет 7 товарищеских матчей. Интересно, что 22 января подопечные Скрипника сыграют сразу два матча – соперниками будут боснийский Челик и польский Лодзь. Также Заря сыграет с польским Пястом (25 января), сербским Вождовацем (29 января), казахским Ордабасы (6 февраля), боснийским Железничаром (10 февраля) и белорусским Торпедо-БелАЗ (14 февраля).

Напомним, Заря ушла на зимний перерыв в УПЛ на 3 месте в турнирной таблице. Свой первый официальный матч в 2020 году Заря сыграет 22 февраля против Мариуполя.

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