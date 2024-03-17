Полузащитник Зари Вячеслав Чурко прокомментировал информацию, что клуб наказал его за участие в бойкоте.

Ведущие игроки луганчан не играли против Динамо. Этот бойкот имел цель заставить руководство заплатить долги. Вместо этого Заря начала служебное расследование с целью наказать виновников.

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Сайт болельщиков клуба сообщил, что трех игроков команды отстранили. Среди них якобы оказался Вячеслав Чурко, но сам он отрицает эту информацию.

"Это ложь. Я сегодня был на тренировке, но занимался индивидуально, потому что еще не вылечил травму, из-за которой не играл в матче с Динамо! И то, что я организатор какого-то бунта – это полный бред!" – отметил Чурко в комментарии для tribuna.

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