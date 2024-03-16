Бывший вратарь Зари Никита Шевченко, ныне выступающий за Александрию, до сих пор надеется выбить из бывшего работодателя долг.

– Год назад вы покинули Зарю, где провели большой отрезок своей карьеры. Как разошлись с клубом?

– Разошелся я не очень хорошо. Не с командой или с клубом, а лично с президентом Евгением Геллером. Он не выполнил свои обязательства передо мной.

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Полгода я фактически был без команды и переживал апатию. Были мысли вообще завершить с футболом. Звонили агенты, но я говорил, что ничего не хочу. Руководство соки попило из меня.

– Чем вы вообще занимались в течение первой части прошлого сезона? О вас почти ничего не было слышно.

– Восстанавливался после операции на мениске в Германии. Мне помогли родители Йоэля Абу Ханны, которые договорились с врачами. После встретился с президентом клуба и снова вернулся в Германию на реабилитацию и к семье. Восстанавливался физически и морально.

– Заря вам осталась должна деньги?

– Мы без денег определенный период сидели еще до начала полномасштабного вторжения. После начала большой войны клуб вообще пропал. Тогдашний гендиректор Станислав Оганов написал: "Берегите себя, задача – выжить". На этом все. Потом уже перед стартом нового сезона спросили о размерах кроссовок и когда и где собираемся.

Заря должна мне деньги примерно за год. Сейчас с клубом у меня продолжается судебный процесс. Я подал иск в Палату споров УАФ. Контракт расторг в одностороннем порядке.

– Геллер – это добро или зло для Зари?

– Здесь инь и янь. Иногда складывается впечатление, что для Геллера это чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко. Он держит эту команду, молодец. Однако, опять же, держать и выполнять все обязательства перед игроками – это разные вещи. Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос.

Раньше ребята шли в Зарю, потому что она играла в еврокубках. Сейчас я не знаю, что клуб будет делать. Футбол – это одно большое болото, где все общаются друг с другом. Луганчанам будет трудно набирать футболистов, потому что все знают, что там почти нет никаких условий. Персоналу, который работает в Заре, надо памятник при жизни ставить.

– Говорят, что Геллер очень тяжело выплачивает обещанные премиальные.

– Да-да. Я вот смотрел интервью Геллера "ТаТоТаке" и плевался в iPad. Человек иногда думает, что футболисты – это его рабы, которые должны перед ним", – сказал Шевченко в интервью Українському футболу.

Напомним, сейчас в Заре громкий скандал – лидеры и старожилы команды отказались выходить на матчи УПЛ, пока Евгений Геллер не выдаст игрокам заработанные премиальные за участие в еврокубках. В свою очередь президент луганчан упорно не хочет выполнять свои обещания, угрожая футболистам санкциями за нарушение контрактов.

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