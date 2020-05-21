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Заря продлила контракты с двумя игроками

12:14 78 Читати українською
Заря продлила контракты с двумя игроками
Виталий Вернидуб / ФК Заря

Дмитрий Хомченовский и Виталий Вернидуб подписали новые соглашения с клубом – до 30 июня 2022 года.

Заря объявила о продлении сотрудничества с хавбеком Дмитрием Хомченовский и защитником Виталием Вернидубом. Оба продолжат защищать цвета клуба до лета 2022 года, информирует официальный сайт Зари.

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Действующие соглашения обоих футболистов истекали этим летом. 32-летний Вернидуб присоединился к Заре в сезоне 2011/12, а в 2015-м перешел в Габалу. Два года назад вернулся в ряды луганского клуба. Что касается Хомченовского, то у 30-летнего полузащитника карьера сложилась похожим образом. После ухода из Зари в 2015-м он поиграл в Понферрадине, Ягеллонии и Урале, после чего вернулся в Украину.

К слову, Заря после 23 туров УПЛ занимает 2 место, опережая Динамо благодаря лучшим показателям в личных матчах.

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Дмитрий Хомченовский Дмитрий Хомченовский Віталій Вернидуб Віталій Вернидуб Заря Заря
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