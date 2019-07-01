Заря разгромила Шкендию в спарринге

Один из героев матча – Артем Громов / Фото ФК Заря

В Словении луганская Заря победно начала подготовку к следующему сезону.

Контрольный матч

Заря – Шкендия – 3:0

Голы: Кабаев, 19, Шалфеев, 89, Громов, 90.

Заря попрощалась с тренерским штабом Вернидуба и ветераном УПЛ

Луганчане владели инициативой в течение всего матча. Заре удалось открыть счет уже на 19-й минуте, после чего игра немного успокоилась.

Перед финальным свистком Шалфеев и Громов довели счет до разгромного – 3:0. Справедливая победа украинской команды.

Состав Зари: Никита Шевченко, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Александр Тымчик (Никита Каменюка, 64), Владислав Емец (Илья Повалий, 64), Леван Арвеладзе (Абу Ханна, 64), Дмитрий Хомченовский (Игорь Загоруйко, 73), Владислав Кочергин (Егор Шалфеев, 73), Богдан Леднев (Дмитрий Литвин, 83), Владислав Кабаев (Филипп Будковский, 64), Артем Громов.

Следующим соперником подопечных Скрипника станет хорватский Хайдук. Встреча состоится 4 июля.

Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ