Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ

"Футбол 24" завершує цикл підсумкових матеріалів про УПЛ 2018/19. Хто – найбрутальніший гравець сезону? У кого – найдовша результативна та "суха" серії? А в кого ще молоко на губах не обсохло?

У сезоні 2018/19 клуби Прем’єр-ліги задіяли у матчах чемпіонату України 426 гравців. З них 42 лише включалися до заявки на гру, але не виходили на поле. Найбільше таких футболістів – по п’ять – в Олександрії, Ворскли, Карпат і Львова. Найменше (один) – у Шахтаря, по два – у Динамо та Маріуполя.

Найбільш стабільний склад протягом всього чемпіонату України мала Олександрія – зіграли 26 футболістів. По 30 виконавців зіграли за Ворсклу, Десну та Маріуполь. Найбільша ротація складу була в Арсенала (48), Львова (38) та Карпат (35).

Найстарша команда УПЛ у сезоні 2018/19 – Десна. Середній вік футболістів – 28,2 роки. До верхньої частини цього рейтингу також входять бронзовий призер Олександрія (27,7), Ворскла (27,4) та чемпіон України – Шахтар (26,8).

Наймолодша команда УПЛ у сезоні 2018/19 – віце-чемпіон України – Динамо (24,5). Трохи поступаються киянам Карпати (24,6), потім розташувалися Зоря (24,8) та Маріуполь (24,9).

Зоря та Маріуполь могли б мати ще більш молодіжні варіанти, але в їхніх складах грали два з трьох найстарших футболістів Прем’єр-ліги цього сезону – В'ячеслав Чечер та Рустам Худжамов. Чечер провів чотири матчі, останній – в 38 років та 108 днів (3 квітня, Динамо – 2:3). Худжамов грав більше – 14 матчів, останній – в 36 років та 229 днів (22 травня, Олександрія – 1:1).

В'ячеслав Чечер

Чечер у рейтингу топ-гвардійців чемпіонату України за всю історію залишився на 3-ій позиції – 410 матчів (дебютував в елітному дивізіоні ще в сезоні 2000/01). До вихованця луганського футболу Олега Шелаєва (412) захисник Зорі не дотягнувся зовсім трішечки, а рекорд належить Олександру Шовковському – 426 матчів. Найближчим часом він, скоріше за все, залишиться недоторканим, адже була інформація, що Чечер може перейти на тренерську посаду. Серед чинних гравців найбільшу кількість матчів у чемпіонаті України наразі має Андрій Пятов (Шахтар) – 309.

Досвідчених футболістів, яким під час сезону 2018/19 виповнилося більше 36 років, мали у своєму складі також Олександрія (Андрій Запорожан, останній матч сезону в 36 років і 70 днів), Арсенал (Олександр Ковпак, 36 і 116), Олімпік (Олексій Гай, 36 і 204) та Чорноморець (Анатолій Діденко, 36 і 148). Причому Ковпак встиг зіграти за дві команди протягом сезону – Десну та Арсенал. Але 36 років йому виповнилося вже після переходу в Арсенал.

Троє з цієї шістки аксакалів ще й забивали – Гай, Запорожан та Ковпак. У всіх на рахунку по три голи (у Ковпака – тільки за Арсенал). Найбільш віковий бомбардир сезону – Олексій Гай, він відзначився забитим м’ячем у 36 років та 200 днів. Ковпак зробив це в 36 років та 116 днів, Запорожан – 36 років та 62 дні.

Найкращим бомбардиром чемпіонату України в сезоні 2018/19 став Жуніор Мораєс (Шахтар) – 19 голів. Другий в рейтингу – Віктор Циганков (Динамо) – 18, третій – Мар’ян Швед (Карпати) – 14. Окрім них ніхто не забивав більше 10 голів.

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У глобальному рейтингу бомбардирів чемпіонату України за всі роки Мораєс піднявся з 34-ї на 19-ту сходинку (75 голів). Олександр Ковпак зробив один крок угору – 18-те місце (77 голів). Це найкращі чинні снайпери УПЛ. Рахуємо тільки тих, хто грав у чемпіонаті України в сезоні 2018/19, адже ще не завершили свої кар’єри Євген Селезньов (111), Андрій Ярмоленко (99 голів), Марко Девіч (90), Олександр Гладкий (84) та Луїс Адріано (77), але всі вони останній сезон провели за кордоном. Нагадаємо, що найкращий бомбардир чемпіонату України за всю історію – Максим Шацьких (124).

Наймолодший бомбардир сезону, що завершився, – Наджееб Якубу (Ворскла), який забив у віці 18 років і 186 днів. До свого 20-річчя в цьому сезоні забивали ще п’ятеро: Владислав Вакула (Маріуполь) – 19 років та 91 день, Тете (Шахтар) – 19 років та 96 днів, Фернандо (Шахтар) – 19 років та 150 днів, Микола Мусолітін (Чорноморець) – 19 років та 308 днів, Назарій Русин (Динамо) – 19 років та 276 днів.

Данило Сікан

Наймолодший гравець минулого сезону УПЛ – Данило Сікан: 12 серпня він вийшов на поле у складі Карпат у віці 17 років та 117 днів (Зоря – 0:1). Точно в такому ж віці зіграв Максим Брама (Львів) – 30 травня (Шахтар – 0:3). Сікан взимку перейшов до Шахтаря та поїхав у оренду до Маріуполя. Загалом упродовж сезону 2018/19 він провів сім матчів (шість – за Маріуполь). Брама зіграв лише одного разу. Сікан – перший гравець 2001 року народження в УПЛ, Брама – перший гравець 2002 року народження в УПЛ.

Серед тих, хто залишився у запасі, наймолодшим є Павло Ісаєнко (Ворскла): він народився 21 липня 2003 року, а 25 травня 2019-го потрапив до заявки на матч з Чорноморцем. На той момент голкіперу полтавчан було лише 15 повних років.

А воротар Анатолій Трубін, який також дебютував у 17 років (та 297 днів) став наймолодшим з кіперів Шахтаря за всю його історію, починаючи з 1936 року. Сталося це 26 травня (Шахтар – Маріуполь – 4:0).

Анатолій Трубін

Від бомбардирів у сезоні 2018/19 глядачі побачили чотири хет-трики – два від футболістів Шахтаря, по одному – Динамо та Карпат. Спочатку три голи в одному матчі 24 серпня забив Жуніор Мораєс (Олімпік – Шахтар – 2:5), потім 8 грудня – Віктор Циганков (Карпати – Динамо – 0:4), 24 лютого – Мар’ян Швед (Ворскла – Карпати – 0:4), 26 травня – Дентінью (Шахтар – Маріуполь – 4:0). Найшвидше свої три голи забив Дентінью – за 29 хвилин. Найдовше порався Циганков – 63 хвилини.

Також ми отримали 32 дублі. Жоден футболіст не забивав по два голи за матч тричі. А от двічі це робили Сергій Вакуленко (Арсенал), Арні Вільх'яльмссон (Чорноморець), Сергій Мякушко (Карпати), Віктор Циганков (Динамо) та Мар’ян Швед (Карпати).

Найдовшу результативну серію сезону 2018/19 оформили одразу троє: Сергій Мякушко з Карпат, Матар Дійє з Олімпіка та Віктор Циганков з Динамо. Всі забили по п’ять м’ячів у чотирьох матчах поспіль. У Мякушка серія ще не перервалася. Чотири голи в чотирьох матчах поспіль забивав Бруно Дуарте (Львів).

Найкращий пенальтист минулого чемпіонату – Віктор Циганков (Динамо), який реалізував сім ударів із семи. Стовідсоткову реалізацію, але при трьох ударах, показали Андрій Запорожан (Олександрія), Сергій Мякушко (Карпати) та Мар’ян Швед (Карпати). П’ять ударів з шести забив Сергій Вакуленко (розпочинав забивати в Олімпіку, продовжив в Арсеналі), три з чотирьох – В’ячеслав Шарпар (Ворскла).

Найгірше пенальті бив Жуніор Мораєс (Шахтар) – три невдачі у чотирьох спробах, а Бруно Дуарте (Львів) обидва свої удари з 11-метрової позначки не реалізував.

Воротар Юрій Паньків (Олександрія) має найкращий показник сезону по пенальті – йому забили лише один удар із п’яти. Причому три з чотирьох Паньків відбив сам. Три з шести не забили Євгену Гальчуку (Маріуполь).

Найкращу "суху" серію має Андрій Пятов (Шахтар) – 776 хвилин з 2 грудня по 11 травня. Друга та третя "сухі" серії сезону належать Денису Бойку (Динамо) – 461 хвилина (16 вересня – 28 жовтня) та 444 хвилини (25 липня – 25 серпня). Унікальну серію має Олексій Шевченко з Шахтаря – він взагалі не пропустив жодного м’яча за чемпіонат, зігравши 270 хвилин.

Пятов – №1 за кількістю матчів без пропущених голів. У нього їх назбиралося 18 (з 27). Другий в списку – Денис Бойко – 15 (з 26), третю сходинку поділили Олександр Бандура зі Львова (9 з 24) та Юрій Паньків з Олександрії (9 з 31).

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Найбільшу кількість штрафних балів (п’ять – вилучення, один – попередження) набрали Владислав Приймак зі Львова (16), Валерій Федорчук з Маріуполя, Мартан зі Львова (по 15), Томаш Кендзьора та Артем Шабанов з Динамо, Бруно Дуарте зі Львова та Аді Мергеміч з Карпат (по 13). Приймак, Федорчук, Кендзьора та Шабанов заробили по два вилучення. А лідером за кількістю попереджень став Артем Фаворов з Десни – 12, за ним розташувалися Франціско Ді Франко (Карпати) та Данило Ігнатенко (Маріуполь) – по 11.

Артем Фаворов (Десна) у восьми поспіль матчах залишав поле із попередженням. По п’ять таких матчів мають Олексій Биков (Маріуполь), Стефан Євтоскі (Арсенал), Олександр Скляр (Ворскла), Володимир Коваль (Чорноморець) та Мартан (Львів). А от Юрій Паньків провів сезон без дисциплінарних санкцій взагалі – 31 матч. У Андрія Пятова – 27 матчів, всі без карток будь-якого кольору.

Андрій Кудирко, спеціально для Футбол 24

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