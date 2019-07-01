Зоря розгромила Шкендію у спарингу

Один з героїв матчу – Артем Громов / Фото ФК Зоря

В Словенії луганська Зоря переможно розпочала підготовку до наступного сезону.

Контрольний матч

Зоря – Шкендія – 3:0

Голи: Кабаєв, 19, Шалфєєв, 89, Громов, 90.

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Луганці володіли ініціативою протягом усього матчу. Зорі вдалось відкрити рахунок вже на 19-й хвилині, після чого гра трохи заспокоїлась.

Перед фінальним свистком Шалфєєв та Громов довели рахунок до розгромного – 3:0. Справедлива перемога української команди.

Склад Зорі: Микита Шевченко, Віталій Вернидуб, Євген Чеберко, Олександр Тимчик (Микита Каменюка, 64), Владислав Ємець (Ілля Повалій, 64), Леван Арвеладзе (Абу Ханна, 64), Дмитро Хомченовський (Ігор Загоруйко, 73), Владислав Кочергін (Єгор Шалфєєв, 73), Богдан Ледньов (Дмитро Литвин, 83), Владислав Кабаєв (Пилип Будківський, 64), Артем Громов.

Наступним суперником підопічних Скрипника стане хорватський Хайдук. Зустріч відбудеться 4 липня.

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