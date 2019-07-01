toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Зоря розгромила Шкендію у спарингу

20:43 596 Читать на русском
Зоря розгромила Шкендію у спарингу
Один з героїв матчу – Артем Громов / Фото ФК Зоря

В Словенії луганська Зоря переможно розпочала підготовку до наступного сезону.

Контрольний матч

Зоря – Шкендія – 3:0

Голи: Кабаєв, 19, Шалфєєв, 89, Громов, 90.

Зоря попрощалась з тренерським штабом Вернидуба та ветераном УПЛ

Луганці володіли ініціативою протягом усього матчу. Зорі вдалось відкрити рахунок вже на 19-й хвилині, після чого гра трохи заспокоїлась.

Перед фінальним свистком Шалфєєв та Громов довели рахунок до розгромного – 3:0. Справедлива перемога української команди.

Склад Зорі: Микита Шевченко, Віталій Вернидуб, Євген Чеберко, Олександр Тимчик (Микита Каменюка, 64), Владислав Ємець (Ілля Повалій, 64), Леван Арвеладзе (Абу Ханна, 64), Дмитро Хомченовський (Ігор Загоруйко, 73), Владислав Кочергін (Єгор Шалфєєв, 73), Богдан Ледньов (Дмитро Литвин, 83), Владислав Кабаєв (Пилип Будківський, 64), Артем Громов.

Наступним суперником підопічних Скрипника стане хорватський Хайдук. Зустріч відбудеться 4 липня.

Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ

blog_ava
Фінал Євро-2019 U-21: Іспанія – Німеччина – 2:1 – відео голів та огляд матчу
00:10
5708
Теги
Товариські матчі Товариські матчі Зоря Зоря Шкендія Шкендія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Коваль підписав повноцінний контракт з Аль-Фатехом
    Світ — 19:122941 Коваль підписав повноцінний контракт з Аль-Фатехом
65
дн
:
21
год
:
12
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук