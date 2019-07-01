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Заря попрощалась с тренерским штабом Вернидуба и ветераном УПЛ

18:18 83 Читати українською
Заря попрощалась с тренерским штабом Вернидуба и ветераном УПЛ
Вячеслав Чечер / Фото ФК Заря

Заря провела кадровую чистку в тренерском штабе и команде.

Луганский клуб не стал продлевать сотрудничество с 38-летним защитником Вячеславом Чечером и голкипером Олегом Чуваевым, сообщает официальный сайт Зари.

Также "черно-белые" попрощались с тренерским штабом экс-наставника луганчан Юрия Вернидуба. Клуб покинули Игорь Фокин, Александр Ногин, Александр Грицай и Валерий Михайленко.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Украины Заря заняла четвертую строчку турнирной таблицы.

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Теги
Вячеслав Чечер Вячеслав Чечер Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Олег Чуваев Олег Чуваев
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