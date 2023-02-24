Заря провела дерусификацию эмблемы на годовщину нападения России на Украину
24 февраля 12:11 - Читати українською
Луганский клуб наконец-то внес изменения в вид своего логотипа.
Заря на своей официальной странице в Facebook сообщила, что наконец-то изменила название клуба на эмблеме.
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Теперь вместо российской "Зари" на груди луганчан будет красоваться логотип с украинской надписью "Зоря". Ранее на это внимание сообщества обращали представители Кривбасса.
Символично, что это изменение луганчане провели как раз 24 февраля – ровно год назад Россия кровожадно напала на Украину, однако их планам не суждено было сбыться.
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