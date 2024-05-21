Мичел может променять Довбика и Цыганкова на Мудрика / EFE

В списке руководства лондонского клуба находятся четверо специалистов, утверждает The Telegraph. Это Мичел (Жирона), Себастьян Хёнесс (Штутгарт), Киран МакКенна (Ипсвич) и Энцо Мареска (Лестер).

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Уход Почеттино не стал шоком для боссов Челси. После неоднозначного сезона они были готовы к любым решениям и полюбовно разошлись с аргентинцем. "Синие" не рассматривают возвращение бывших тренеров, хотя Тухель, Конте и Моуринью сейчас свободны. Челси планирует сделать ставку на молодого специалиста, который исповедует доминантный, атакующий футбол с контролем мяча.

Четверка кандидатов достигла больших успехов в сезоне. Мичел и Хёнесс вывели скромные клубы в Лигу чемпионов, а МакКенна и Мареска поднялись в АПЛ, пройдя тяжелую дистанцию Чемпионшипа.

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