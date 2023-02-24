"В ходе переговоров с Аудой мы узнали, что за латвийцев играет нападающий из страны 404 – Станислав Крапухин. Разумеется, допустить, чтобы гражданин страны-агрессорки вышел на одно поле с киевским Динамо, наш клуб не мог.

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Латвийская сторона сразу заверила, что россиянин лично попросил остаться в Латвии из-за нежелания возвращаться на россию. Говорят даже, что он считает свою страну агрессором. Но публичных заявлений на этот счет он не делал, поэтому Динамо попросило, чтобы этот человек не присутствовал в заявке на матч. Ауда сразу же согласилась выполнить нашу просьбу, за что ей огромное спасибо!

Эта и только эта версия правдива. Сам Крапухин не просил свой клуб не включать его в заявку на матч, как пишут некоторые наши СМИ. Это деталь, но она важна. Отдельный респект финскому тренеру Ауды Симо Валакари, который после выполнения гимна Украине сказал "Слава Украине!" – написал Шахов-младший на своей странице в Instagram.

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