Во вторник, 21 мая, Кроос объявил о намерении завершить карьеру после Евро-2024. Его десятилетняя серия выступлений за Реал подходит к своему завершению, и Карло Анчелотти уже сейчас нужно думать о том, кто заменит незаменимого организатора атак в центре поля.

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Как информирует Marca, итальянский тренер лично попросил Крооса остаться в стане "бланкос" ещё на один сезон, но получил от немца отказ. Однажды на клубной базе Карло произнёс фразу: "Надеюсь, хотя бы один из них останется ещё на год", намекая на Крооса и Луку Модрича.

Сообщается, что теперь у Анчелотти не остаётся иного выбора, кроме как подвинуть Джуда Беллингема с атакующей линии в среднюю. Игрок сборной Англии провёл почти полный сезон в атаке, но теперь ему придётся вспоминать свою роль плеймейкера.

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