Заря против проведения матчей верхней шестерки в Киеве – луганчане предложили две альтернативы

Заря сделала свое предложение относительно места проведения матчей верхней шестерки в случае возобновления УПЛ.

"Проведение матчей в Киеве ставит команды первой шестерки в неравные финансовые условия, из-за которых Заря должна будет решать самостоятельно за свои деньги вопрос места проживания, питание, тренировки и восстановления команды. Десна не предложила решения этих важных вопросов. Наличие в Киеве трех стадионов, пригодных для проведения матчей уровня УПЛ, не может быть решающим фактором, в том числе с учетом нивелирования преимущества своего поля при проведении матчей без зрителей.

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По этому критерию, по нашему мнению, целесообразным будет проведение матчей на действительно нейтральных полях: стадионах Днепр-Арена и Метеор в Днепре и стадионе Славутич-Арена в Запорожье. Города Днепр и Запорожье обладают достаточной инфраструктурой для тренировок команд, их комфортного проживания, питания.

Проведение матчей в этих городах не будет создавать никаких сложностей для обеспечения матчей арбитрами. В Днепре и Запорожье есть бригады арбитров, которые могут быть привлечены к матчам УПЛ. По необходимости, не составит проблем и привлечение харьковских и донецких судей.

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Предвидя возможные замечания, напоминаем, что Запорожье – не родной город Зари, поэтому клуб так же будет находиться не на своем поле и постоянно иметь расходы, которые возникнут у других команд, которые будут базироваться и проводить матчи в Запорожье и Днепре. Мы также понимаем, изложенное в письме предложение – почти тождественно предложению Десны с альтернативным доигрыванием чемпионата. В этом случае уже другие команды окажутся в том же положении, в котором были бы Заря и Александрия при доигрывании матчей в Киеве", – говорится в заявлении на официальном сайте луганского клуба.

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