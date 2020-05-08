Зоря проти проведення матчів верхньої шістки у Києві – луганці запропонували дві альтернативи

Зоря зробила свою пропозицію щодо місця проведення матчів верхньої шістки у разі відновлення УПЛ.

"Проведення всіх матчів в Києві ставить команди першої шістки в нерівні фінансові умови, через які Зоря повинна буде вирішувати самостійно за свої гроші питання місця проживання, харчування, тренування та відновлення команди. Десна не запропонувала вирішення цих важливих питань. Наявність в Києві трьох стадіонів, придатних для проведення матчів рівня УПЛ, не може бути вирішальним фактором, в тому числі з огляду на нівелювання переваги свого поля при проведенні матчів без глядачів.

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За цим критерієм, на нашу думку, найдоцільнішим буде проведення матчів на дійсно нейтральних полях: стадіонах Дніпро-Арена і Метеор в Дніпрі та стадіоні Славутич-Арена у Запоріжжі. Міста Дніпро і Запоріжжя мають достатню інфраструктуру для тренувань команд, їх комфортного проживання, харчування.

Проведення матчів у цих містах не створюватиме жодних складнощів для забезпечення матчів арбітрами. У Дніпрі та Запоріжжі є бригади арбітрів, які можуть бути залучені до матчів УПЛ. За необхідності, не становитиме проблем і залучення харківських та донецьких арбітрів.

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Передбачаючи можливі зауваження, нагадуємо, що Запоріжжя – не рідне місто Зорі, тому клуб так само перебуватиме не на своєму полі і постійно матиме витрати, які виникнуть у інших команд, які будуть базуватися і проводити матчі в Запоріжжі і Дніпрі. Ми також розуміємо, що викладена в листі пропозиція – майже тотожна пропозиції Десни з альтернативним дограванням чемпіонату. У цьому разі вже інші команди опиняться в тому ж становищі, в якому були б Зоря і Олександрія при дограванні матчів в Києві", – йдеться в заяві на офіційному сайті луганського клубу.

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