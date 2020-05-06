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Юрченко убежден, что Шахтер и Динамо не будут делиться своими базами с другими клубами

14:04 29 Читати українською
Юрченко убежден, что Шахтер и Динамо не будут делиться своими базами с другими клубами
Владлен Юрченко / Сайт Зари

Хавбек Зари Владлен Юрченко скептически настроен относительно возможного проведения матчей верхней шестерки УПЛ в Киеве.

"У нас еще никто не говорил об этом, но я против такого развития событий. Если с аэропортами будут проблемы, тогда другой разговор. Но мое мнение – или все играем в равных условиях, или заканчиваем чемпионат, если не можем играть из-за карантина.

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Не нужно так, что одни играют дома, а нам нужно ездить или находиться непонятно где. У нас здесь есть все условия для восстановления и тренировок. У Динамо и Шахтера есть своя база, но нас разве туда пустят? Нет, конечно", – рассказал Юрченко программе Оставайся с Футболом.

Напомним, инициатива проводить матчи верхней шестерки в Киеве поступает от трех клубов – Шахтера, Динамо и Колоса.

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